У Мережі показали різко постарілих політиків України

Аня Мартинюк 16 липня 2019, 12:52

У Мережі з’явилась серія фотожаб з українськими політиками. Так, за допомогою мобільного додатку їх зістарили.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-спільнота активно ділиться картинками, на яких відомі політики показані у старості. Так, завдяки додатку FaceApp, Володимира Зеленського, Юлію Тимошенко, Святослава Вакарчука, Віталія Кличка та інших дещо спотворили.

У Мережі знімки висміяли, назвавши політиків «новими старими обличчями». До слова, додаток FaceApp був створени для пристроїв, які працюють на iOS і Android. Його творцем є компанія Wireless Lab.

Як повідомлялось раніше, у Мережі стали шалено популярними фотожаби, на яких зображено помолодівшу Юлію Тимошенко.