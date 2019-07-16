У Мережі показали різко постарілих політиків України

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У Мережі з’явилась серія фотожаб з українськими політиками. Так, за допомогою мобільного додатку їх зістарили.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-спільнота активно ділиться картинками, на яких відомі політики показані у старості. Так, завдяки додатку FaceApp, Володимира Зеленського, Юлію Тимошенко, Святослава Вакарчука, Віталія Кличка та інших дещо спотворили.
У Мережі знімки висміяли, назвавши політиків «новими старими обличчями». До слова, додаток FaceApp був створени для пристроїв, які працюють на iOS і Android. Його творцем є компанія Wireless Lab.
Як повідомлялось раніше, у Мережі стали шалено популярними фотожаби, на яких зображено помолодівшу Юлію Тимошенко.
13:22: У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим
12:19: Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці
11:38: Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)
11:01: За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США
10:32: Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі
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