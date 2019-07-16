Инвестиции на начальном этапе строительства: как заработать, купив квартиру с котлована

zmxn 16 липня 2019, 05:10

Инвестирование в недвижимость на этапе «котлована» стало популярным еще лет 20 назад. Вложившись таким образом в надежную застройку инвестор может получить около 30% дохода, главное, точно определить, к какому застройщику идти за квадратными метрами, чтобы быть уверенным, что дом сдадут в срок.

Какие варианты инвестирования самые выгодные и чем они отличаются, мы решили разобраться на примере Гринвилль на Печерске, старт продаж которого анонсирован совсем недавно. Для свого нового проекта в Киеве застройщики Нест и Гринвилль выбрали выгодное расположение – самое сердце деловой столицы, поэтому квартиры тут обещают быть выгодным вложением, а также удачной покупкой для себя и своей семьи.

Возможно ли заработать на перепродаже

После сдачи объекта стоимость проекта увеличивается. Это известный факт, и инвесторы пользуются им, как только могут. К примеру, стоимость квартир в объектах застройщика Гринвилль, на практике, увеличилась не менее чем на 15% от начальной стоимости, а в некоторых случаях – еще больше. Квартиры, сданные застройщиком Нест также выросли в цене от 15 до 40 %.

Новый дом Гринвилль на Печерске также будет более чем выгодным в плане инвестирования, ведь одно только расположение говорит о многом. ЖК, который находится в центре Киева, не может не привлекать жителей, готовых как купить, так и снять квартиру на Печерске.

Но перепродажа, все же, самый популярный способ заработка для инвесторов. Купить квартиру по очень выгодной цене на этапе котлована в Гринвилль на Печерске, а потом продать ее на 15-30 % дороже – отличный способ заработать на рынке недвижимости. Кроме того, со стартом продаж можно выбрать и удобные планировки, и квартиры, которые идеально подходят по ценовому диапазону. К примеру, по отзывам на форумах в ветках застройщика Гринвилль инвесторы говорят – что купить квартиру с самой лакомой планировкой можно только с котлована, потому что у надежного застройщика квартиры раскупают быстро.

По этой логике следует уже присмотреться к жилой площади Гринвилль Печерск, чтобы не пропустить, самые выгодные по цене варианты.

Но давайте рассмотрим и другие способы заработка на инвестициях в недвижимость.

Как работает переуступка

Конечно, покупка квартиры под аренду – не единственный способ прилично заработать. Бывалые инвесторы знают еще один, весьма рабочий способ - переуступку. Суть ее состоит в том, что инвесторы, покупающие квартиры по выгодным ценам в Гринвилль на Печерске, не оформляют недвижимость на себя. До сдачи дома, а значит и до получения сертификатов на квартиру, они переуступают (продают) свои права на жилье, тем самым снимая с себя налоговую нагрузку. А раз не платишь налоги, значит можешь повторять схему бесконечно. Особенно с проверенными застройщиками как Нест и Гринвилль в Киеве.

Инфраструктура для арендаторов – мнение девелоперов Нест и Гринвилль

Что арендаторы называют главным при выборе жилья в аренду? На первом месте, как оказалось, внутренняя инфраструктура объекта. Арендаторы хотят платить не только за чистую квартиру, но и за ухоженный двор, удобную парковку, спорт клуб на территории, детские площадки (если арендует семья). Деловые люби смотрят также бизнес-инфраструктуру, на случай, если нужно провести встречу дома. Как раз такая внутренняя инфраструктура по отзывам застройщиков Гринвилль и Нест и будет в Гринвиль на Печерске. А помимо этого, арендаторы смогут насладиться внешней инфраструктурой – бутиками, ресторанами, разными культурными и образовательными заведениями. Ведь Печерск ими так славиться!

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что выгодно инвестировать и под сдачу, и для перепродажи, и под переуступку. Главное – сделать это вовремя. А лучше всего, пока дом на этапе котлована. Тогда и цены ниже, и вариантов больше. Уже сейчас можно покупать квартиры по лояльной цене в Гринвилль на Печерске в Киеве. А чтобы больше узнать о вариантах в наличии можно обратиться в отдел продаж по адресу ул. Глубочицкая, 28 или по телефону + 38 (044) 222 20 22