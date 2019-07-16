Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці

Аня Мартинюк 16 липня 2019, 12:19

Віктор Павлик продовжує дивувати. Співак покинув дружину з онкохворим сином та узаконив відносини з молодою шанувальницею.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що 53-річний Народний артист України Віктор Павлик одружується вчетверте. Заради коханої, яка молодша від нього на 30 років, він покинув дружину Ларису Павлик, з якою перебував у шлюбі 25 років.

За попередніми даними, Катя Репяхова, так звати ново обраницю співака, оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі знімок лівої руки з перстнем на безіменному пальці. Відомо, що дівчина була шанувальницею співака та провела з ним час в одному з готелів після концерту.

Однак інтернет-спільнота зауважила, що такі фото вона викладала ще у 2016 році. Журналісти припустили, що офіційне узаконення відносин відбулось лише зараз.

Нагадаємо, про те,що у Віктора Павлика нове кохання, стало відомо вкінці червня. Артист покинув дружину разом з онкохворим сином Павлом.