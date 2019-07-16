У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим 13:22
Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці 12:19
Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО) 11:38
За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США 11:01
Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі 10:32
Инвестиции на начальном этапе строительства: как заработать, купив квартиру с котлована 05:10
Зеленський пахає, як кінь, однак який з нього політик не знаю – Притула 13:29
Міносвіти затвердило нову концепцію розвитку англійської мови 12:39
Новий тиждень в Україні стартує зі злив та помірного тепла 10:44
В Україні можуть різко здорожчати стратегічні продукти 09:28
Анджеліна Джолі зробила великий крок до возз’єднання з Бредом Пітом 08:22
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Віктор Павлик продовжує дивувати. Співак покинув дружину з онкохворим сином та узаконив відносини з молодою шанувальницею.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що 53-річний Народний артист України Віктор Павлик одружується вчетверте. Заради коханої, яка молодша від нього на 30 років, він покинув дружину Ларису Павлик, з якою перебував у шлюбі 25 років.
За попередніми даними, Катя Репяхова, так звати ново обраницю співака, оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі знімок лівої руки з перстнем на безіменному пальці. Відомо, що дівчина була шанувальницею співака та провела з ним час в одному з готелів після концерту.
Однак інтернет-спільнота зауважила, що такі фото вона викладала ще у 2016 році. Журналісти припустили, що офіційне узаконення відносин відбулось лише зараз.
Нагадаємо, про те,що у Віктора Павлика нове кохання, стало відомо вкінці червня. Артист покинув дружину разом з онкохворим сином Павлом.
13:22: У Київ прибула телеведуча, яка приїжджала в анексований Крим
12:19: Віктор Павлик покинув дружину та одружився на 25-річній фанатці
11:38: Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)
11:01: За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США
10:32: Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.