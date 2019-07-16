Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)

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Володимир Зеленський записав відео напередодні парламентських виборів. Однак про свою партію він згадав дуже обережно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у соцмережі новий відеозапис. Записав він його, рухаючись в електроавтомобілі Tesla. Так, український лідер зазначив, що на парламентських виборах сподівається на перемогу своєї партії.
Тим не менше назву партії він так і не озвучив.
«Що стосується парламентських перегонів, я думаю, що політична партія, до якої я дуже добре ставлюся, обов'язково всіх переможе, і тільки тоді ми зможемо зробити нормальний Парламент і обрати Уряд професіоналів», - йдеться у його заяві.
Зеленський також нагадав, що до влади пробиваються й аферисти. А саме шляхом відкриття різного роду ПП та ТОВ, додаючи «назву тієї партії, яку я не можу вголос називати, так як це буде агітація».
«Я просто особисто звертаюся до кожної людини, який буде голосувати за того чи іншого мажоритарника. Дивіться: коли ви приходите і бачите прізвище, подивіться - там повинно бути словосполучення «політична партія ...» , і потім вже назва партії. Саме так. Ну, це якщо ви вирішили голосувати саме за цю найкращу партію», - зазначив він.
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