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Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 16 липня 2019, 11:38
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Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)

Володимир Зеленський записав відео напередодні парламентських виборів. Однак про свою партію він згадав дуже обережно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у соцмережі новий відеозапис. Записав він його, рухаючись в електроавтомобілі Tesla. Так, український лідер зазначив, що на парламентських виборах сподівається на перемогу своєї партії. 

Тим не менше назву партії він так і не озвучив.

«Що стосується парламентських перегонів, я думаю, що політична партія, до якої я дуже добре ставлюся, обов'язково всіх переможе, і тільки тоді ми зможемо зробити нормальний Парламент і обрати Уряд професіоналів», - йдеться у його заяві.

Зеленський також нагадав, що до влади пробиваються й аферисти. А саме шляхом відкриття різного роду ПП та ТОВ, додаючи «назву тієї партії, яку я не можу вголос називати, так як це буде агітація».

«Я просто особисто звертаюся до кожної людини, який буде голосувати за того чи іншого мажоритарника. Дивіться: коли ви приходите і бачите прізвище, подивіться - там повинно бути словосполучення «політична партія ...» , і потім вже назва партії. Саме так. Ну, це якщо ви вирішили голосувати саме за цю найкращу партію», - зазначив він.


 

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