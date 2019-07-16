За 5 місяців майже дві тисячі українців стали постійними жителями США

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З початку року чимало українців вирішили осісти у Сполучених Штатах Америки. Стало відомо, які ще країни громадяни України обирають для постійного місця проживання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що з початку 2019 року 1996 українців отримали дозвіл на постійне проживання у США. Відповідну інформацію надали у Департаменті організаційного забезпечення Державної міграційної служби України.
Варто зазначити, у 2018 році дозвіл на проживання у США отримали 3358 українців. У 2014-му дозвіл отримали 1368 осіб.
До слова, цьогоріч 128 громадян України отримали дозвіл на проживання у Білорусі, 366 – в Литві, 90 – в Молдові, 411 – в Німеччині, 146 – в Польщі, 331 – в Росії, 174 - в Угорщині, 151 – в Чехії.
Як повідомлялось раніше, цього літа в Україні здорожчали послуги оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. В результаті українці рворнули оформляти документ, щоб встигнути заплатити за нижщчим тарифом, чим й спровокували черги у ЦНАПах.
11:38: Заленський записав відеозвернення з американської тесли (ВІДЕО)
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