Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі

Аня Мартинюк 16 липня 2019, 10:32

49-річна супермодель Наомі Кемпбел зізналась, що під час подорожей літаком вона проводить певні процедури. Зокрема, надягає на обличчя хірургічну маску.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 липня, стало відомо, що британська супермодель Наомі Кемпбел, коли літає, обов’язково бере з собою вологі серветки, латексні рукавички та хірургічну маску. Стало відомо, навіщо їй ці предмети.

Так, 49-річна зірка подіуму заявила, що літаки є вогнищами для мікробів. Тому коли мова йде про гігієну супермодель не ризикує. За її словами, вона завжди протирає антибактеріальними серветками своє сидіння, ремені безпеки та спинку сидіння попереду.

«Це те, що я роблю на кожному літаку. Мені все одно, що люди думають про мене. Це моє здоров'я і це змушує мене почуватися краще.... Незалежно від того, який літак ви використовуєте для подорожі, приватний чи комерційний, люди починають кашляти і чхати, і це змушує мене нервувати. Я просто не можу спокійно сидіти без маски», - пояснила вона.