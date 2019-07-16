У Зеленського вирішили ліквідувати Мінінформполітики

Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі 10:32
Зеленський пахає, як кінь, однак який з нього політик не знаю – Притула 13:29
Міносвіти затвердило нову концепцію розвитку англійської мови 12:39
Новий тиждень в Україні стартує зі злив та помірного тепла 10:44
В Україні можуть різко здорожчати стратегічні продукти 09:28
Анджеліна Джолі зробила великий крок до возз’єднання з Бредом Пітом 08:22
В «ЛДНР» заметушились: Сепаратисти почали забирати у бойовиків паспорти 07:47
Путінські найманці в «ДНР» відправили мирного жителя під розстріл 06:35
СМИ: Александр Третьяков путем обмана и подкупа избирателей прорывается в Верховную Раду (ВИДЕО) 12:46
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
У «Зе! Команді» заговорили про нові зміни. Зокрема, планується ліквідація Міністерства інформполітики.
Новину передає «Преса України».
Радник команди Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв зробив гучну заяву. За його словами, Міністерство інформполітики повинно бути ліквідованим.
«МІП ми плануємо перезавантажити в нуль», - зазначив він.
Крім того, у майбутньому Національна ради з питань телебачення і радіомовлення та Державний комітет телебачення і радіомовлення будуть об’єднані.
«У нас є ідея об'єднання Держкомтелерадіо і Нацради. Тому що у Держкомтелерадіо мало господарських функцій. Треба зміцнити в тому числі і фінансово, особовий склад. Також ми повинні забезпечити незалежність регулятора», - пояснив він.
За словами Потураєва, також можуть бути змінені квотні принципи формування Нацради.
10:32: Наомі Кемпбел розповіла, чому подорожує літаком з маскою на обличчі
13:29: Зеленський пахає, як кінь, однак який з нього політик не знаю – Притула
12:39: Міносвіти затвердило нову концепцію розвитку англійської мови
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.