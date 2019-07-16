У Зеленського вирішили ліквідувати Мінінформполітики

Аня Мартинюк 16 липня 2019, 09:51

У «Зе! Команді» заговорили про нові зміни. Зокрема, планується ліквідація Міністерства інформполітики.

Новину передає «Преса України».

Радник команди Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв зробив гучну заяву. За його словами, Міністерство інформполітики повинно бути ліквідованим.

«МІП ми плануємо перезавантажити в нуль», - зазначив він.

Крім того, у майбутньому Національна ради з питань телебачення і радіомовлення та Державний комітет телебачення і радіомовлення будуть об’єднані.

«У нас є ідея об'єднання Держкомтелерадіо і Нацради. Тому що у Держкомтелерадіо мало господарських функцій. Треба зміцнити в тому числі і фінансово, особовий склад. Також ми повинні забезпечити незалежність регулятора», - пояснив він.

За словами Потураєва, також можуть бути змінені квотні принципи формування Нацради.