Українські лікарні стануть комфортнішими

Аня Мартинюк 16 липня 2019, 09:21

Стало відомо, що нові лікарні України будуватимуть у відповідність до сучасних європейських стандартів.

Новину передає «Преса України».

Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства робив важливу заяву. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що в Україні будуть змінені норми будівництва лікарень.

«Правила будівництва лікарень в Україні дуже потрібно міняти і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому зараз оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів», - зазначив він.

За словами Парцхаладзе, нові лікарні необхідно облаштовувати по-новому, адже рішення та обладнання в медицині давно змінилися. За попередніми даними, зміни відбудуться у розмірі лікарняних палат. Також очікується підвищення комфортабельності палат та тому подібне.