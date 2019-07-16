Українські лікарні стануть комфортнішими

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Стало відомо, що нові лікарні України будуватимуть у відповідність до сучасних європейських стандартів.
Новину передає «Преса України».
Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства робив важливу заяву. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що в Україні будуть змінені норми будівництва лікарень.
«Правила будівництва лікарень в Україні дуже потрібно міняти і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому зараз оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів», - зазначив він.
За словами Парцхаладзе, нові лікарні необхідно облаштовувати по-новому, адже рішення та обладнання в медицині давно змінилися. За попередніми даними, зміни відбудуться у розмірі лікарняних палат. Також очікується підвищення комфортабельності палат та тому подібне.
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