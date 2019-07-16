«Поводирем» Кононека виявився звичайнісінький шахрай

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Олександр Кровкін, який має дурну славу, ще й виявився шахраєм. Він підробив диплом про вищу освіту,за що тепер його чекає покарання.
Новину передає «Преса України».
Журналіст телеканалу 1+1 Володимир Тимофійчук повідомив, що виконувач обов’язків голови Обухівської районної ради Олександр Кровкін має багато гріхів за душою. Окрім того, що він є фігурантом скандальної сходки на теплоході, а також догоджав бізнесу колишнього одіозного президнта Петра Порошенка, він ще є шахраєм.
Так, будучи держчиновником він надав до відділу кадрів і архівної справи підроблений диплом про вищу освіту.
«Про факт підробки документу свідчить не лише офіційна відповідь Національного технічного університету України НТУУ КПІ ім. І.Сікорського, а й висновок Поліграфічного комбінату «Україна», який власне і друкує державні документи. Нині за фактом виготовлення та використання підробленого диплому про вищу освіту, відносно Кровікіна Олександра Михайловича, правоохороними органами Київщини порушено кримінальне провадження», - зазначив журналіст.
Тепер чиновнику, який постійно супроводжує одіозного політика Ігоря Кононенка під час зустрічей з жителями 94 виборчого округу, загрожує позбавлення волі на термін до 2 років.
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