Искусственный интеллект сделал производство автомобилей суперпростым

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 14:14

Искусственный интеллект (ИИ) находится на подъеме в автомобильном производстве. Да-да, это что-то невероятное, не всем понятное, и делающее привычные нам сложные вещи просто. С 2018 года BMW Group использует различные приложения с внедрением искусственного интеллекта в серийном производстве.

BMW и искусственный интеллект

Кто не любит BMW? BMW любят все. Поэтому представители компании постоянно ищут пути удовлетворения потребностей клиентов и даже больше – способы максимально их удивить. Сегодня в автомобилях BMW работает функция автоматического распознавания изображений. Здесь искусственный интеллект оценивает изображения компонентов в процессе производства и сравнивает их за миллисекунды с сотнями других изображений в той же последовательности. Таким образом, приложение ии определяет отклонения от стандарта в режиме реального времени и проверяет, например, были ли установлены все необходимые детали и установлены ли они в нужном месте.

Инновационные технологии быстрые, надежные и, самое главное, просты в использовании. Кристиан Патрон, руководитель отдела инноваций, оцифровки и анализа данных в BMW Group Production дал комментарий по этому поводу. По его словам ИИ:

обладает огромным потенциалом,

он помогает поддерживать высокие стандарты качества,

избавляет работников от лишних задач для выполнения.

В BMW Group гибкие, экономически эффективные приложения на основе ИИ постепенно заменяют постоянно установленные порталы камер. Мобильная стандартная камера — это все, что нужно, чтобы делать соответствующие снимки в производстве. Как это все возможно «оживить»? Очень просто. Решение сотрудники фотографировали компоненты под разными углами и отмечали потенциальные отклонения на изображениях. Таким образом, они создают базу данных изображений для того, чтобы построить так называемую нейронную сеть, которая впоследствии может оценивать изображения без вмешательства человека. Сотрудники не должны писать код; алгоритм делает это практически самостоятельно.

ИИ выполняет сложные задачи

Искусственный интеллект также может выполнять более сложные задачи проверки. В зоне окончательной проверки на заводе BMW Group в Дингольфинге приложение ИИ сравнивает данные заказа автомобиля с живым изображением модели нового автомобиля. Обозначения моделей и другие идентификационные таблички, такие как «xDrive» для полноприводных автомобилей, а также все общепринятые комбинации, хранятся в базе данных изображений. Если изображение в реальном времени и данные заказа не соответствуют, например, если обозначение отсутствует, итоговая инспекционная группа получает уведомление.

