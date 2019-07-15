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Сергій Притула розповів журналістам, як давно він знає Володимира Зеленського, та які позитивні якості останнього він відзначає.
Новину передає «Преса України».
Відомий український шоумен Сергій Притула, який вирішив піти у політику від партії «Голос», дав нове інтерв'ю. У ньому він розповів про відносини з Володимиром Зеленським. За словами телеведучого, він знає його з 2001 року.
Спілкуючись з журналістами, Притула зазначив, що не готовий дати оцінку Зеленському поза медійним образом. Зокрема, як політичного діяча. Причина цього – він спілкувався з ним лише з приводу робочих питань.
«На початку нульових я активно займався організацією концертів у Тернополі і частково по Західній Україні. Я був тією людиною, яка робила перші концерти «95 кварталу» у Тернополі, потім допомагав їм із туром по Західній Україні», – зізнався Притула.
За словами Притули, Зеленський «пахає як кінь».
«Як лідер колективу («95 квартал» - ред.) він відверто викликав у мене велике захоплення і таке ж саме викликав як бізнесмен. Тому що Зеленський створив найуспішніший гумористичний продакшн Центрально-Східної Європи. Це очевидно», – додав Притула.
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13:29: Зеленський пахає, як кінь, однак який з нього політик не знаю – Притула
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