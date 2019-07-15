Заради субсидій українці почали масово розлучатися

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 13:00

Українці продовжують шукати шляхи отримати субсидію. Так, вони навіть готові пожертвувати шлюбом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що в Україні побільшало пар, які вирішили розірвати шлюб. Мова йде про пари, які продовжують жити разом, однак заради отримання знижки від держави у вигляді субсидії вирішили розірвати шлюб.

Про це розповіла суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександра Жуковська. За її словами, українські сім’ї не можуть оплатити комунальні послуги. Особливо ті, які мають дітей.

Жуковська додала, що пари, які розлучаються заради субсидії, зазвичай стверджують, що «вони не зійшлись характерами».

«Однак причину розлучення видає їхня поведінка», - наголосила вона.

Тим не менше вона наголосила, що досить помітно, що такий крок для пари не є легким. Експерт з питань ЖКГ Андрій Никончук в свою чергу заявив, що карати за таке українців не можна. Однак, якщо спецінспектор поцікавиться, чи дійсно пара не живе разом, після цього може прийматися рішення про припинення субсидії.