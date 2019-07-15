Міносвіти затвердило нову концепцію розвитку англійської мови

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Українці вчитимуть англійську по-новому. Зокрема, дотягнути свій рівень знання іноземної мови доведеться усім абітурієнтам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що Міністерство освіти і науки розробило та одразу й затвердило концепцію розвитку англійської мови в українських університетах. За даними прес-служби міністерства, нова концепція передбачає проведення мовних курсів і інтенсивів.
Так, для вступу у вищий навчальний заклад володіння англійською мовою повинно бути на рівні не менше В1 та В2 - для випуску.
Деякі профільні дисципліни можуть проводитись на англійській мові. Крім того, планується обов’язкове введення ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.
Нововведення вступлять в силу з 2023 року. Так, якщо абітурієнт, пройшовши «скринінговий» тест з англійської, матиме результат нижче В1, він додатково перед вступом до початку навчального року буде повинен пройти мовний інтенсив для досягнення необхідного рівня.
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