Міносвіти затвердило нову концепцію розвитку англійської мови

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 12:39

Українці вчитимуть англійську по-новому. Зокрема, дотягнути свій рівень знання іноземної мови доведеться усім абітурієнтам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що Міністерство освіти і науки розробило та одразу й затвердило концепцію розвитку англійської мови в українських університетах. За даними прес-служби міністерства, нова концепція передбачає проведення мовних курсів і інтенсивів.

Так, для вступу у вищий навчальний заклад володіння англійською мовою повинно бути на рівні не менше В1 та В2 - для випуску.

Деякі профільні дисципліни можуть проводитись на англійській мові. Крім того, планується обов’язкове введення ЗНО з іноземної мови після бакалаврату.

Нововведення вступлять в силу з 2023 року. Так, якщо абітурієнт, пройшовши «скринінговий» тест з англійської, матиме результат нижче В1, він додатково перед вступом до початку навчального року буде повинен пройти мовний інтенсив для досягнення необхідного рівня.