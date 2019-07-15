Азаров показав рідкісне фото «Парубія-неонациста»

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 12:06

Микола Азаров вирішив нагадати про темне минуле Андрія Парубія. Так, політик звернув увагу на те, що він брав участь в неонацистських ходах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, колишній прем'єр-міністр України часів одіозного Віктора Януковича, Микола Азаров, оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі цікавий знімок. За його словами, на чорно-білому фото зображено Андрія Парубія.

«90-і роки. Уже тоді Парубій брав активну участтю в неонацистських ходах. На задньому фоні видніється «Вольфсангель» - символ німецької танкової дивізії СС «Дас Райх», а нині - символ «Азова», - зазначив політик.

Інтернет-спільнота одразу ж відреагувала на фото, залишивши невдоволені коментарі.

«Чому їх тоді не садили? Ось тепер вони прийшли до влади і садять тих хто святкує 9 травня і носить радянську символіку», - відзначили у Мережі.

«Тварі повилазили зі схронів, просидівши 70 років, і тепер вони герої переможці, справжніх героїв, що залишилися стирають у всіх з пам'яті і молодь не знає правди перемоги і якою ціною вона дісталась. Вся інформація про перемогу заборонена», - додали у коментарях.

Нагадаємо, віце-спікер Андрій Парубій є противником президента України Володимира Зеленського. Так, він захищає інтереси попереднього українського лідера Петра Порошенка.