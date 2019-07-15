Азаров показав рідкісне фото «Парубія-неонациста»

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Микола Азаров вирішив нагадати про темне минуле Андрія Парубія. Так, політик звернув увагу на те, що він брав участь в неонацистських ходах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, колишній прем'єр-міністр України часів одіозного Віктора Януковича, Микола Азаров, оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі цікавий знімок. За його словами, на чорно-білому фото зображено Андрія Парубія.
«90-і роки. Уже тоді Парубій брав активну участтю в неонацистських ходах. На задньому фоні видніється «Вольфсангель» - символ німецької танкової дивізії СС «Дас Райх», а нині - символ «Азова», - зазначив політик.
Інтернет-спільнота одразу ж відреагувала на фото, залишивши невдоволені коментарі.
«Чому їх тоді не садили? Ось тепер вони прийшли до влади і садять тих хто святкує 9 травня і носить радянську символіку», - відзначили у Мережі.
«Тварі повилазили зі схронів, просидівши 70 років, і тепер вони герої переможці, справжніх героїв, що залишилися стирають у всіх з пам'яті і молодь не знає правди перемоги і якою ціною вона дісталась. Вся інформація про перемогу заборонена», - додали у коментарях.
Нагадаємо, віце-спікер Андрій Парубій є противником президента України Володимира Зеленського. Так, він захищає інтереси попереднього українського лідера Петра Порошенка.
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