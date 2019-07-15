Іноземний інвестор дасть Криму 500 млн євро

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 11:29

Стало відомо, що кримські окупанти очікують чималий прихід грошей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 липня, російські ЗМІ повідомили, що бізнесмени з Бахрейну зацікавились анексованим півостровом. Так, вони націлились інвестувати у Крим 500 млн євро. Про це розповів представник бахрейнської інвестиційної компанії в Центральній і Східній Європі Штефан Довін.

За попердніми даними, гроші будуть виділені на будівництво доріг і залізничних споруд.

«Звичайно, все залежить від сфери діяльності. Наприклад, якщо ми приступимо до реалізації проектів в галузі будівництва доріг або залізничної інфраструктури, то інвестиції в Крим сягнуть суми в розмірі близько €500 млн, а то і вище. Ми готові до співпраці і в інших областях. Зокрема, розглядається можливість будівництва цементного заводу, зведення житлових об'єктів або заводу з переробки стічних вод, а також проекти в енергетичних та інших сферах», - заявив він.

Очікується, що приступити до реалізацію планів компанія може до кінця року.