Іноземний інвестор дасть Криму 500 млн євро

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Стало відомо, що кримські окупанти очікують чималий прихід грошей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, російські ЗМІ повідомили, що бізнесмени з Бахрейну зацікавились анексованим півостровом. Так, вони націлились інвестувати у Крим 500 млн євро. Про це розповів представник бахрейнської інвестиційної компанії в Центральній і Східній Європі Штефан Довін.
За попердніми даними, гроші будуть виділені на будівництво доріг і залізничних споруд.
«Звичайно, все залежить від сфери діяльності. Наприклад, якщо ми приступимо до реалізації проектів в галузі будівництва доріг або залізничної інфраструктури, то інвестиції в Крим сягнуть суми в розмірі близько €500 млн, а то і вище. Ми готові до співпраці і в інших областях. Зокрема, розглядається можливість будівництва цементного заводу, зведення житлових об'єктів або заводу з переробки стічних вод, а також проекти в енергетичних та інших сферах», - заявив він.
Очікується, що приступити до реалізацію планів компанія може до кінця року.
10:44: Новий тиждень в Україні стартує зі злив та помірного тепла
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08:22: Анджеліна Джолі зробила великий крок до возз’єднання з Бредом Пітом
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