Новий тиждень в Україні стартує зі злив та помірного тепла

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 10:44

Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в Україні. За її словами, липневої спеки чекати поки не варто.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Дедінко розповіла, яка погода чекає на українців з приходом нового робочого тижня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що на українців чекає помірне тепло та грозові локальні зливи.

«Дощі з грозами пройдуть 15 липня на Заході, Півночі та в більшості центральних областей. При грозах можливі зливи та шквали, обережно! На Дніпропетровщині, у південній частині та на Сході України суттєві опади – навряд», - наголосила вона.

За прогнозом, стовпчики термометрів покажуть +20+25 градусів, на Півдні та південному сході +24+29 градусів.

Тим часом в українській столиці у перший день тижня литимуть дощі, місцями можливі грози. Температура повітря сягне +21, +22 градусів.

«Хто вихідними обгорів на сонці, кого покусали комарі чи хто захопився напоями та наїдками - у понеділок саме комфортна погода потренувати себе у помірності. Хорошого тижня!» - підсумувала вона.