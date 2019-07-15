Новий тиждень в Україні стартує зі злив та помірного тепла

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Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в Україні. За її словами, липневої спеки чекати поки не варто.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Дедінко розповіла, яка погода чекає на українців з приходом нового робочого тижня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що на українців чекає помірне тепло та грозові локальні зливи.
«Дощі з грозами пройдуть 15 липня на Заході, Півночі та в більшості центральних областей. При грозах можливі зливи та шквали, обережно! На Дніпропетровщині, у південній частині та на Сході України суттєві опади – навряд», - наголосила вона.
За прогнозом, стовпчики термометрів покажуть +20+25 градусів, на Півдні та південному сході +24+29 градусів.
Тим часом в українській столиці у перший день тижня литимуть дощі, місцями можливі грози. Температура повітря сягне +21, +22 градусів.
«Хто вихідними обгорів на сонці, кого покусали комарі чи хто захопився напоями та наїдками - у понеділок саме комфортна погода потренувати себе у помірності. Хорошого тижня!» - підсумувала вона.
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