У Мережі показали закоханого Джефа Безоса

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 10:11

55-річний Джеф Безос тепер вільно себе почуває на публіці з коханою. Так, у Мережі з’явилось чимало фото з першого спільного виходу новоствореної пари у світ.

Новину передає «Преса України».

Засновник Amazon Бжеф Безос, який є найбагатшим чоловіком у світі, був помічений на Уїмблдоні. Так, після розлучення з дружиною він частіше з’являється з коханою телеведучою Лорен Санчес.

55-річний мільярдер не соромився цілувати кохану на публіці. До слова, компанію на дійстві їм склали чимало зірок та знатних осіб. Зокрема, це принц Вільяма і Кейт, Том Хіддлстон, Бенедикт Камбербет та інші.

«Безос набагато більше зацікавлений Санчес, ніж матчем. Він постійно її цілував», - відзначили очевидці.

До слова, Санчес була одягнена в смугасту сукню за $2,500 від Brunello Cucinelli. Красуня доповнила образ масивними сережками з діамантами. Безос також обрав для себе наряд цього італійського бренду.