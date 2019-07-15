У Мережі показали закоханого Джефа Безоса

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55-річний Джеф Безос тепер вільно себе почуває на публіці з коханою. Так, у Мережі з’явилось чимало фото з першого спільного виходу новоствореної пари у світ.
Новину передає «Преса України».
Засновник Amazon Бжеф Безос, який є найбагатшим чоловіком у світі, був помічений на Уїмблдоні. Так, після розлучення з дружиною він частіше з’являється з коханою телеведучою Лорен Санчес.
55-річний мільярдер не соромився цілувати кохану на публіці. До слова, компанію на дійстві їм склали чимало зірок та знатних осіб. Зокрема, це принц Вільяма і Кейт, Том Хіддлстон, Бенедикт Камбербет та інші.
«Безос набагато більше зацікавлений Санчес, ніж матчем. Він постійно її цілував», - відзначили очевидці.
До слова, Санчес була одягнена в смугасту сукню за $2,500 від Brunello Cucinelli. Красуня доповнила образ масивними сережками з діамантами. Безос також обрав для себе наряд цього італійського бренду.
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