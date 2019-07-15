В Україні можуть різко здорожчати стратегічні продукти

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 09:28

Експерти попередили українців, що цьогоріч продовжиться зростання цін на такі продукти як хліб та цукор.

Новину передає «Преса України».

Виконавчий директор Української дискусійного клубу Олег Пендзин зробив важливу заяву. За його словами, цьогоріч через зменшення посівної площі піднімуться ціни на хліб і цукор.

«У липні продовжить рости в ціні хліб. Він буде дорожчати так само, як минулий місяць на півтора - два відсотки», - уточнив він.

До слова, директор Асоціації торгових мереж Олексій Дорошенко зазначив, що у червні найбільший стрибок цін показали яблука, на 34% до середньої ціни 14,9 грн за кілограм. На другому місці картопля - на 23%, до середньої ціни 17,3 грн.

«Цукор – на 6%, кілограм якого обходиться в 15,2 грн. Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку на 4%. За кілограм необхідно сплатити 24,1 грн. Пшоно – на 4%. Червневий цінник – 36,1 грн !!! Також відбулось зростання вартості на 1,5% білого хліба з борошна першого ґатунку, житнього хліба, батону й вареної ковбаси», - додав експерт.

За словами Дорошенка, у червні споживчі ціни, порівняно із травнем, знизилися на 0,5%, а з початку року зросли на 3,6%.