У світі 50 людей мають «золоту» кров – вчені

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 08:52

За словами вчених, 50 щасливчиків планети Земля мають унікальну кров. Стало відомо, які переваги вона має.

Новину передає «Преса України».

Нещодавно вчені заявили, що у світі є близько п’ятдесяти людей з так званою «золотою» кров’ю. Мова йде про кров нульового резус-фактора. Такі люди є універсальними донорами. Їх кров можна переливати усім.

Як відомо, люди мають або позитивний, або негативний резус-фактор. Це одначає, що «змішувати» кров у разі необхідності треба з відповідним резус-фактором. Позитивний з позитивним, негативний з негативним. У цій ситуації є ще інша сторона медалі. Якщо власник крові з нульовим резус-фактором серйозно захворіє, він потребуватиме кров теж з нульовим резус-фактором.

Крім того, у пари з різними резус-факторами можуть виникнути проблеми при плануванні народження дитини. Якщо ж власник чи власниця позитивного або негативного резусз-фактора заводить дітей з кимось, у кого «золота» кров, проблем не виникає.

Варто зазначити, що вперше про «золоту» кров стало відомо у 1961 році. Тоді у австралійської аборигенки виявили кров з нульовим резус-фактором. В результаті вчені почали вишукувати людей з такою унікальною кров’ю.

Так, попри те, що таких наразі нараховано близько 50, лише 9 з них є донорами крові. До слова, не всі власники «золотої» крові почувають себе комфортно. Житель США Томас з нульовим резус-фактором вимушений завжди жити у страху. Страх йому нав’язали батьки, які надмірно переймаються через його здоров’я.