Анджеліна Джолі зробила великий крок до возз’єднання з Бредом Пітом

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 08:22

Акторка Анджеліна Джолі далла Бреду Піту надію на возз’єднання. Вона запросила його додому на довгий період часу.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, голлівудська зірка Анджеліна Джолі вирішила дозволити Бреду Піту провести літо з їх дітьми. Ініціатором такого кроку стала сама актриса. Як зазначають журналісти, 55-річний актор буде проводити час разом зі своїми шістьма дітьми, а Джолі тим часом знаходитиметься у Нью-Мексико, де проходять зйомки фільму за її участі.

«Анджеліна збирається проводити більшу частину літа на знімальному майданчику фільму «Ті, хто бажали мені смерті». Тому вона запропонувала Бреду попіклуватися про дітей», - відзначили журналісти.

Варто зазначити, що не лише Бред матиме змогу поспілкуватися з дітьми, а й його батьки, Джейн і Вільям. Вони залишаться в особняку Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, процес розлучення двох відомих акторів був запущений у 2017 році. Ініціатором розриву стала Анджеліна Джолі.