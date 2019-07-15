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Путінські найманці, які тимчасово орудують в «ЛНР» та «ДНР», дещо занервували з приводу того, що бойовики можуть почати переходити на українську сторону.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що окупаційна влада так званих «ЛНР» та «ДНР» забрала у «1-го і 2-го армійських корпусів армії ЛДНР» паспорти громадянина України. Так, мова йде про українців, які підтримали сторону агресора.
Таким чином ворожа сторона вирішила позбавити бойовиків можливості втекти на підконтрольну Україні територію. Про це розповів координатор групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.
«Окупаційне командування в примусовому порядку вилучає у них паспорти громадян України, які нібито закладаються на зберігання в «секретні частини», - зазначив він.
За словами військового експерта, бойовики, які захищають ітереси Кремля на Донбасі, впевнені, що більше свої українські паспорти вони не побачать. Дехто припускає, що їх просто знищать.
08:22: Анджеліна Джолі зробила великий крок до возз’єднання з Бредом Пітом
07:47: В «ЛДНР» заметушились: Сепаратисти почали забирати у бойовиків паспорти
06:35: Путінські найманці в «ДНР» відправили мирного жителя під розстріл
12:42: Теракт у Києві: В будівлю каналу кума Путіна вистрілили з гранатомета
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