Перша леді України вразила черговим діловим нарядом

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Олена Зеленська вкотре прикувала до себе увагу. Перша леді України не втомлюється демонструвати бездоганний смак.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-спільнота оцінила новий нарід дружини президента України Володимира Зеленського, Олени Зеленської. Вчора, 14 липня, вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі світлини із зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.
«Спасибі, дорога Ізабель Дюмон за запрошення, і вітаю зі святом вас і всіх наших французьких друзів», - зазначила вона з нагоди річниці взяття Бастилії.
Тим часом користувачі соцмережі залишили наступні коментарі.
«Красуня, прекрасний стиль!» - відзначили користувачі.
«Який у вас чудовий образ, вам дуже личить. Красуня», - додали прихильники Зеленської.
«Найкрасивіша перша леді», - також з’явилось у коментарях.
06:35: Путінські найманці в «ДНР» відправили мирного жителя під розстріл
12:42: Теракт у Києві: В будівлю каналу кума Путіна вистрілили з гранатомета
11:38: Збиралась вбити цілу сім’ю: У Сумах затримали 19-річну дівчину-кілера (ВІДЕО)
11:03: Російський канал знайшов альтернативу телемосту (ВІДЕО)
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