Перша леді України вразила черговим діловим нарядом

Аня Мартинюк 15 липня 2019, 07:08

Олена Зеленська вкотре прикувала до себе увагу. Перша леді України не втомлюється демонструвати бездоганний смак.

Новину передає «Преса України».

Інтернет-спільнота оцінила новий нарід дружини президента України Володимира Зеленського, Олени Зеленської. Вчора, 14 липня, вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі світлини із зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

«Спасибі, дорога Ізабель Дюмон за запрошення, і вітаю зі святом вас і всіх наших французьких друзів», - зазначила вона з нагоди річниці взяття Бастилії.

Тим часом користувачі соцмережі залишили наступні коментарі.

«Красуня, прекрасний стиль!» - відзначили користувачі.

«Який у вас чудовий образ, вам дуже личить. Красуня», - додали прихильники Зеленської.

«Найкрасивіша перша леді», - також з’явилось у коментарях.