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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 липня, стало відомо, що вбивці «ДНР» відправили літнього чоловіка прогулятись по мінному полю. Таким чином злочинці хотіли виявити, де вони залишили міни.
Відповідна інформація з’явилась на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила.
«Вчора ввечері, житель міста Донецька, Мороз Іван Іванович, 1949 року народження, що проживає у Петровському районі на вулиці Путь Соціалізму 35, після залякування бойовиками та виконуючи їхні вказівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в сторону позицій українських захисників, з метою виявлення системи вогню на наших опорних пунктах», - йдеться у повідомленні.
Однак українська сторона, розкривши намір ворога, підпустила чоловіка до своїх позицій.
«Це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни та жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення», - додали українські захисники.
06:35: Путінські найманці в «ДНР» відправили мирного жителя під розстріл
12:42: Теракт у Києві: В будівлю каналу кума Путіна вистрілили з гранатомета
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