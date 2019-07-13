На Чернігівщині ураган «зніс» 160 гектарів лісу

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 13:07

Складна синоптична ситуація в Україні. В Чернігівські області ураган наробив лиха.

Новину передає «Преса України».

Сьгодні, 13 липня, стало відомо, що у Городнянському лісовому господарстві Чернігівщини ураган наробив лиха. Так, він повалив 163 га лісу. Відповідну інформацію надали у ДП Городнянського лісового господарства.

«... від урагану постраждало 163 га лісів, у тому числі 32 гектара в межах природно-заповідного фонду підприємства. 2500 кубічних метрів деревини перетворилося в хмиз. Це переважно сосна з незначною часткою дуба і осики», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, ліси Рубежского і Моложавского лісництв постраждали найбільше. Тим часом синоптик Наталія Діденко попередила, що 13 та 14 липня синоптична картина в Україні змінюватиметься.

«Сонця - багато, дощів - багато, хмар - красиві й багато, тепла – достатньо. навіть до спеки. 13 липня дощі, місцями з грозами, ймовірні у західних областях, на Півночі та подекуди на Сході.

У центральних областях та на Півдні переважатиме суха сонячна погода. 14 липня дощі з окремими грозами пройдуть на Заході та Півночі, на решті території - без істотних опадів», - зазначила вона у соцмережі.