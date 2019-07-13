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Горезвісний 112 канал, який належить Віктору Медведчуку, які в Україні захищає інтереси Володмира Путіна, вистрілили з гранатомета.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, у Києві сталась надзвичайна подія. На вулиці Дегтярівська, 21Г з гранатомета обстріляли будівлю каналу «112 Україна». Поліціє Києва назвала подію терактом. Інформація про подію поступила до правоохоронців о 3:40.
«Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи», - відзначили у прес-службі Нацполіції.
На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Наразі поліція шукає причетних до скоєння злочину людей.
12:42: Теракт у Києві: В будівлю каналу кума Путіна вистрілили з гранатомета
11:38: Збиралась вбити цілу сім’ю: У Сумах затримали 19-річну дівчину-кілера (ВІДЕО)
11:03: Російський канал знайшов альтернативу телемосту (ВІДЕО)
18:07: Беременная нефтедолларами Россия обратилась к украинцам: "Братья, у нас беда! Помогите деньгами!"
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