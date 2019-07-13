Теракт у Києві: В будівлю каналу кума Путіна вистрілили з гранатомета

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 12:42

Горезвісний 112 канал, який належить Віктору Медведчуку, які в Україні захищає інтереси Володмира Путіна, вистрілили з гранатомета.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, у Києві сталась надзвичайна подія. На вулиці Дегтярівська, 21Г з гранатомета обстріляли будівлю каналу «112 Україна». Поліціє Києва назвала подію терактом. Інформація про подію поступила до правоохоронців о 3:40.

«Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. При відпрацюванні знайшли тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи», - відзначили у прес-службі Нацполіції.

На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Наразі поліція шукає причетних до скоєння злочину людей.