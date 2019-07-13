Вчені придумали, як повернути зір сліпим людям

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Людям, які повністю втратили зір повернули надію на одуження. Стало відомо, як незрячі знову можуть стати зрячими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що викладач університетського коледжу в Лондоні і хірург Optegra Eye Hospital Алекс Шорт просунувся вперед у дослідженні, присвяченому поверненню зору незрячим людям.
За його словами, завдяки мозковому імплантату можна частково відновити зір сліпим людям. Так, в ході дослідження шістьом сліпим людям було відновлено частковий зір завдяки імплантату, який передає відеозображення безпосередньо в мозок, минаючи око і зоровий нерв.
«Це неймовірний час у неврології та нейротехнології, і я відчуваю, що протягом свого життя ми можемо відновити функціональний зір сліпим», - прокоментував він.
12:42: Теракт у Києві: В будівлю каналу кума Путіна вистрілили з гранатомета
11:38: Збиралась вбити цілу сім’ю: У Сумах затримали 19-річну дівчину-кілера (ВІДЕО)
11:03: Російський канал знайшов альтернативу телемосту (ВІДЕО)
18:07: Беременная нефтедолларами Россия обратилась к украинцам: "Братья, у нас беда! Помогите деньгами!"
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