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Вчені придумали, як повернути зір сліпим людям

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 12:08
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Вчені придумали, як повернути зір сліпим людям

Людям, які повністю втратили зір повернули надію на одуження. Стало відомо, як незрячі знову можуть стати зрячими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що викладач університетського коледжу в Лондоні і хірург Optegra Eye Hospital Алекс Шорт просунувся вперед у дослідженні, присвяченому поверненню зору незрячим людям.

За його словами, завдяки мозковому імплантату можна частково відновити зір сліпим людям. Так, в ході дослідження шістьом сліпим людям було відновлено частковий зір завдяки імплантату, який передає відеозображення безпосередньо в мозок, минаючи око і зоровий нерв.

«Це неймовірний час у неврології та нейротехнології, і я відчуваю, що протягом свого життя ми можемо відновити функціональний зір сліпим», - прокоментував він.

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