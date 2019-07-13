Вчені придумали, як повернути зір сліпим людям

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 12:08

Людям, які повністю втратили зір повернули надію на одуження. Стало відомо, як незрячі знову можуть стати зрячими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що викладач університетського коледжу в Лондоні і хірург Optegra Eye Hospital Алекс Шорт просунувся вперед у дослідженні, присвяченому поверненню зору незрячим людям.

За його словами, завдяки мозковому імплантату можна частково відновити зір сліпим людям. Так, в ході дослідження шістьом сліпим людям було відновлено частковий зір завдяки імплантату, який передає відеозображення безпосередньо в мозок, минаючи око і зоровий нерв.

«Це неймовірний час у неврології та нейротехнології, і я відчуваю, що протягом свого життя ми можемо відновити функціональний зір сліпим», - прокоментував він.