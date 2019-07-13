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Поліція міста Суми розповіла про резонансний випадок. Тут молодий чоловік замовив вбивство своєї сім’ї. Довірив він цю справу 19-річній дівчині. Стало відомо, яку винагороду повинна була отримати остання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що у Сумах поліція затримала 19-річну дівчину, яка отримала замовлення вбити 15-річну дівчину та її батька. Правоохоронці встановили, що замовником був 28-річний син потерпілого.
За попередінми даними, 10 липня в одному із офісів міста жінка вистрілила у чоловіка та його дочку. Останні отримали лише поранення. Після невдалої спроби зловмисниця вирішила позбавитись зброї та втопила її у річці.
За її словами, за вбивство вона повинна була отримати нагороду 50 тисяч гривень. Вона також розповіла, що організатор злочину, родич постраждалих, вирішив піти на такий крок в результаті кофлікту під час розподілу майна.
«Син потерпілого так «вирішував свої бізнес-інтереси»....Постріли були зроблені з травматичної зброї, переробленої під вогнепальну», - додали у поліції.
12:42: Теракт у Києві: В будівлю каналу кума Путіна вистрілили з гранатомета
11:38: Збиралась вбити цілу сім’ю: У Сумах затримали 19-річну дівчину-кілера (ВІДЕО)
11:03: Російський канал знайшов альтернативу телемосту (ВІДЕО)
18:07: Беременная нефтедолларами Россия обратилась к украинцам: "Братья, у нас беда! Помогите деньгами!"
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