Збиралась вбити цілу сім’ю: У Сумах затримали 19-річну дівчину-кілера (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 11:38

Поліція міста Суми розповіла про резонансний випадок. Тут молодий чоловік замовив вбивство своєї сім’ї. Довірив він цю справу 19-річній дівчині. Стало відомо, яку винагороду повинна була отримати остання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що у Сумах поліція затримала 19-річну дівчину, яка отримала замовлення вбити 15-річну дівчину та її батька. Правоохоронці встановили, що замовником був 28-річний син потерпілого.

За попередінми даними, 10 липня в одному із офісів міста жінка вистрілила у чоловіка та його дочку. Останні отримали лише поранення. Після невдалої спроби зловмисниця вирішила позбавитись зброї та втопила її у річці.

За її словами, за вбивство вона повинна була отримати нагороду 50 тисяч гривень. Вона також розповіла, що організатор злочину, родич постраждалих, вирішив піти на такий крок в результаті кофлікту під час розподілу майна.

«Син потерпілого так «вирішував свої бізнес-інтереси»....Постріли були зроблені з травматичної зброї, переробленої під вогнепальну», - додали у поліції.