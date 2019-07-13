Російський канал знайшов альтернативу телемосту (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 11:03

Російські пропагандисти не змогли змиритися з провалом телемосту між російським та українским каналом Медведчука. Натомість вони зняли передачу «Треба поговорити».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що канал «Россия 1» показав передачу про відносини України та Росії. Вона має назву «Треба погоорити». До слова, саме так мав називатись телеміст між російським каналом та каналом «112 Україна» Віктора Медведчука.

За попередніми даними, у телепередачі були помічені деякі українські артисти. Також відомо, що шоу вели ведучі Марія Ситтель і Андрій Малахов.

Гостями студії стали російські артисти. Зокрема, Володимир Меньшов, Володимир Конкін, Валентина Тализіна, Маргарита Шубіна, Лев Лещенко, Кай Метов. Останні ділились спогадами про роботу в Україні. Українську сторону представляли співак Олексій Піддубний та Лідія Чащина. Остання прибула на шоу з портретом Тараса Шевченка.

Так, у студії розвився діалог про ворогування «братніх народів» та можливість виправити ситуацію. Варто зазначити, що у шоу також з’явилися кадри з весілля українки Регіни Тодоренко та росіянина Влада Топалова, щоб показати, що «українці і росіяни можуть бути разом».