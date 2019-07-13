В Україні можуть зменшити кількість районів

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 09:47

Геннадій Зубко заявив, що Україна рухається до європейських стандартів. Так, в країні буде значно зменшено кількість районів.

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зробив важливу заяву. За його словами, в Україні з новою моделлю адміністративно-територіального устрою буде 102 райони замість 468.

«Сьогодні вперше представляю модель ідеальної європейської України з новою моделлю адміністративно-територіального устрою, в якій замість 468 районів буде сформовано 102. Це 92 райони, які знаходяться на підконтрольній території України і ще 10 - на тимчасово окупованій і в Криму», - уточнив він.

За словами Геннадія Зубко, з таким ходом подій кошти на місцях використовуватимуться ефективніше. Крім того, збільшиться кількість територій і їх жителів до 150 тисяч. Мова йде про тих, що проживають у районах.

«Це дозволить сформувати якісні потужні команди, які зможуть координувати, управляти процесами і делегованими повноваженнями від держави», - підсумував він.