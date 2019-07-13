В Україні можуть зменшити кількість районів

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Геннадій Зубко заявив, що Україна рухається до європейських стандартів. Так, в країні буде значно зменшено кількість районів.
Новину передає «Преса України».
Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зробив важливу заяву. За його словами, в Україні з новою моделлю адміністративно-територіального устрою буде 102 райони замість 468.
«Сьогодні вперше представляю модель ідеальної європейської України з новою моделлю адміністративно-територіального устрою, в якій замість 468 районів буде сформовано 102. Це 92 райони, які знаходяться на підконтрольній території України і ще 10 - на тимчасово окупованій і в Криму», - уточнив він.
За словами Геннадія Зубко, з таким ходом подій кошти на місцях використовуватимуться ефективніше. Крім того, збільшиться кількість територій і їх жителів до 150 тисяч. Мова йде про тих, що проживають у районах.
«Це дозволить сформувати якісні потужні команди, які зможуть координувати, управляти процесами і делегованими повноваженнями від держави», - підсумував він.
18:07: Беременная нефтедолларами Россия обратилась к украинцам: "Братья, у нас беда! Помогите деньгами!"
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13:35: Зеленський зробив крок до швидшої люстрації високопосадовців
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12:02: Кабмін зробив Ощадбанк приватним акціонерним товариством
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