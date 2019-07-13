В Україні видаватимуть нові медалі

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 10:29

Українські захисники вітчизни отримуватимуть нові медалі «за поранення». Стало відомо, які особливості матиме медаль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що в Україні видаватимуть медалі Героям війни. Так, військова медаль «За поранення» з’явиться після реформування системи відомчих нагород Міноборони.

За словами офіцера Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ майора Сергія Місюри, медаль є аналогом американської військової нагороди «Пурпурне серце».

«Нова нагорода успадковує дизайн і назву медалі, встановленої ще в 1980 році Президією УНР. Зараз нагорода на затвердження в Офісі Президента України», - додав він.

Місюра розповів, що на круглій медалі красуватимуться тризуб, терновий вінок та перехрещені мечі. Крім того, на стрічці медалі кріпитимуться білі, срібні та золоті гілочки, які позначатимуть кількість поранень і ступінь їх тяжкості. Кожна медаль матиме індивідуальний ідентифікаційний номер.