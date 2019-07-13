Дженіфер Лопес помітили у парку у легінсах

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49-річна Дженіфер Лопес, яка активно займається у спортзалі, не посоромилась прогулятись парком у тісних легінсах.
Новину передає «Преса України».
Американська суперзірка Дженіфер Лопес показала спортивне тіло у легкому світлому топі та легінсами рожевого кольору з блиском. 49-річна співачка була помічена у Нью-Йорку. Зірка відпочивала у парку разом зі своїми дітьми.
«Джей Ло навіть має пляшку для води зі своїми ініціалами. Вона неймовірна», - відзначили у Мережі.
Варто зазначити, що під час виходу у люди знаменитість зазвичай приховує очі за великими окулярами.
Нагадаємо, зірка збирається заміж за Роберта Родрігеса. Останній зробив їй пропозицію руки і серця цього року.
18:07: Беременная нефтедолларами Россия обратилась к украинцам: "Братья, у нас беда! Помогите деньгами!"
14:04: Новообраних депутатів України пересадять на свіжі автомобілі
13:35: Зеленський зробив крок до швидшої люстрації високопосадовців
12:37: СЛАВА_ОТМЄНА: У Мережі стала популярною пародія на Вакарчука (ВІДЕО)
12:02: Кабмін зробив Ощадбанк приватним акціонерним товариством
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