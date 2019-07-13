Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Чорновол вирішила сісти у в'язницю замість полонених моряків і Сенцова (ВІДЕО)
  • Онищенко висміяв жалюгідного «порохобота» Олешка
  • В Україні домінуватиме холодна погода - синоптик

Дженіфер Лопес помітили у парку у легінсах

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 09:17
Версія для друку
Дженіфер Лопес помітили у парку у легінсах

49-річна Дженіфер Лопес, яка активно займається у спортзалі, не посоромилась прогулятись парком у тісних легінсах.

Новину передає «Преса України».

Американська суперзірка Дженіфер Лопес показала спортивне тіло у легкому світлому топі та легінсами рожевого кольору з блиском. 49-річна співачка була помічена у Нью-Йорку. Зірка відпочивала у парку разом зі своїми дітьми.

«Джей Ло навіть має пляшку для води зі своїми ініціалами. Вона неймовірна», - відзначили у Мережі.

Варто зазначити, що під час виходу у люди знаменитість зазвичай приховує очі за великими окулярами.

Нагадаємо, зірка збирається заміж за Роберта Родрігеса. Останній зробив їй пропозицію руки і серця цього року.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції