Дженіфер Лопес помітили у парку у легінсах

Аня Мартинюк 13 липня 2019, 09:17

49-річна Дженіфер Лопес, яка активно займається у спортзалі, не посоромилась прогулятись парком у тісних легінсах.

Новину передає «Преса України».

Американська суперзірка Дженіфер Лопес показала спортивне тіло у легкому світлому топі та легінсами рожевого кольору з блиском. 49-річна співачка була помічена у Нью-Йорку. Зірка відпочивала у парку разом зі своїми дітьми.

«Джей Ло навіть має пляшку для води зі своїми ініціалами. Вона неймовірна», - відзначили у Мережі.

Варто зазначити, що під час виходу у люди знаменитість зазвичай приховує очі за великими окулярами.

Нагадаємо, зірка збирається заміж за Роберта Родрігеса. Останній зробив їй пропозицію руки і серця цього року.