Беременная нефтедолларами Россия обратилась к украинцам: "Братья, у нас беда! Помогите деньгами!"

zmxn 12 липня 2019, 18:07

... Сегодня утром десятки тысяч простых украинцев получили на свои электронные адреса письма из-за "поребрика" - мольбу о помощи от "старшего брата". Я тоже удосужился стать "счастливым обладателем" такого послания. Вот его текст:

"Здравствуйте, уважаемый Артур Эдуардович! В России случилась беда. В Иркутской области произошло наводнение: затопило десятки деревень и посёлков, серьезно пострадал один город. По официальным данным погибло 24 человека, по неофициальным - намного больше. Течение унесло всё. Домашние животные, автомобили, гаражи, целые дома - ничего не осталось. Вконтакте есть группа, где люди обмениваются информацией - кто видел куда уплыл их дом. То есть буквально, как пропавших людей - публикуют фото и пишут "Помогите найти дачу пожалуйста. На доме номер 11 была табличка. Может кто видел" или "На крыше вместе с летней кухней уплыла посуда под хохлому , еще кастрюли-сковородки, вещи. Может, кто заметит" или "Здравствуйте, может кто-нибудь видел и наш домик? (Уплыл из общества "Крутой Яр"). Из-за размытых кладбищ и могильников вода отравлена, дороги размыты. И если в Тулуне власть ведет работу по восстановлению, сейчас, например, силами военных расчищают дороги к городу, то до глухих деревень помощь дойдет нескоро. И это страшно! Пострадавшие очень просят о помощи! Из деревни Паберега, население которой всего 250 человек, просят прислать хотя бы одеяла и полотенца. Вещи первой необходимости им уже отвезли, а вчера объявили сбор денег на спальники. Сложно представить, но людям действительно негде спать. Очень просим вас не оставаться равнодушными! Распространите эту информацию и обязательно сделайте перевод! Каждая тысяча рублей это гарантия теплого сна для конкретного человека в далекой русской деревне! Там, где слабое государство, должны быть сильные граждане! Сделать пожертвование можно по ссылке - https://ordonate.appspot.com/moskva-tulunu/ Пост на Фейсбуке для распространения - https://www.facebook.com/Openrussia.Team/videos/399347574121444/ "

Чудны дела твои, Господи: богатейшая в мире страна молит нас о помощи!... Беременная нефтедолларами страна-агрессор вдруг заговорила о "братстве", чтобы попросить денег у граждан страны, которую вот уже пять лет подряд поливает пулеметным дождем. Которую россияне неизменно называют "Враг № 1" и всякий раз в своих ток-шоу с неописуемым восторгом величают "недогосударством" и "самой убогой страной Европы". Уместно ли просить милостыню у нищих, "братья"? А что же ваши русские "арабские шейхи": Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, братья Ротенберги? И все остальные миллиардеры из путинского первого круга? Они что же, не желают признавать вас братьями и жертвовать на спальные мешки, консервы и туалетные принадлежности? Ах, да! Совсем забыл! Это же не гибридная война против Украины, щедро финансируемая из бюджета РФ... И не сочинская олимпиада, на которой можно украсть десятки миллиардов народных денег и бонусом вальяжно попозировать на телекамеры в ходе церемонии открытия ОИ в обнимку с длинноногой юной любовницей. И не Керченский мост, на котором можно безбожно "нагреть" родное государство и одновременно лизнуть любимого фюрера чуть ниже спины. Это Иркутск, это сибирская глубинка, это тот самый народ, которой Путин и его команда считают быдлом, скотом, недочеловеками ... Просто внимательно просмотрите ролик, которым заканчивается письмо и вы в этом убедитесь. Как-то вот стыдливо помалкивают "истинные патриоты руськага мира": Владимир Жириновский, Никита Михалков, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев, Иван Охлобыстин... Не слышно сладкоголосых "воспевателей" России-матушки: Олега Газманова, Вики Цыгановой, Льва Лещенко, Надежды Бабкиной, Лолиты Милявской... Не видно на просторах интернета караванов с продовольствием, памперсами и туалетной бумагой, закупленных на личные средства лучших представителей "цвета нации" и отправленных ими в Иркутск. Увы, не желают жертвовать... Или в Иркутске живут "неправильные русские"? Не такие, как в Москве? Россияне просят нас подставить плечо... Странно, но почему они не обращаются за помощью к своим "истинным братьям"? К жителям КНДР, Сирии, Сербии, Венесуэлы? Или те уже не братья?

... Чрезвычайное проишествие в Иркутске еще раз доказало: при всех своих грандиозных запасах природных ресурсов, Россия - это всего лишь нищая, вонючая бензоколонка, в которой все национальное достояние поделено между тремя десятками бизнесменов и генералов ФСБ. А для сибиряков я хочу повторить знаменитую фразу одного "выдающегося" российского политика: "Денег нет, но вы держитесь...".

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".