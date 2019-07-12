Новообраних депутатів України пересадять на свіжі автомобілі

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 14:04

Народні обранці, які трудитимуться під головуванням Володимира Зеленського, пересядуть на нові авто. Стало відомо, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, стало відомо, що старі легкові автомобілі автобази ВРУ будуть розпродані. Також з молотка підуть старі автобуси, автоцистерни-«поливалки», самоскид і паливозаправник.

Відомо, що будуть продані 2 автомобіля Меrcedes-Веnz S600 1998 року випуску, 2 Skoda Oktavia 2001 і 2005 років випуску, Volkswagen Phaeton 2004 року випуску, 7 Opel Omega 2004 року випуску. Причина продажу проста – автомобілі застаріли.

Натомість народних обранців возитимуть новіші автомобілі. Такий хід подій можливий після того, як новообрані депутати дадуть добро на продаж старих авто. За словами журналістів, у 2016 році автопарк ВРУ налічував 174 транспортних засобів. На обслуговування авто щорічно виділяється з бюджету 50 млн грн платників податків.