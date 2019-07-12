Зеленський зробив крок до швидшої люстрації високопосадовців

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 13:35

Володимир Зеленський вніс до ВРУ проект закону про люстрацію високопосадовців. Стало відомо, що пропонує президент.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, український лідер Володимир Зеленський вніс до ВРУ свій проект закону про люстрацію високопосадовців. Мова йде про тих високопосадовців, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

На сайті парламенту зазначено, що законопроект зареєстрований під № 10444. За попередніми даними, наразі документ направлено на розгляд Комітету.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував поширити заборону на зайняття посад для тих осіб, які не були звільнені у вказаний період за власним бажанням.