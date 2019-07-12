Війна на Донбасі: Загинув цивільний

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 13:09

Путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, обстріляли село Чермалик. На жаль, одна людина загинула.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, у прес-службі ООС розповіли про втрати на Донбасі. На цей раз серед цивільних. Так, в результаті ворожих обстрілів села Чермалик загинув чоловік.

«11 липня, з 20 до 22 години, збройні формування Російської Федерації обстріляли село Чермалик. Вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Набережне, застосувавши при цьому артилерію калібру 122 мм та міномети 82-го калібру. В результаті вибухового поранення загинув чоловік 1970 року народження», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює спостережна група української сторони СЦКК. Також зазначається, що в результаті розриву артилерійського снаряду було пошкоджено будинок та господарську будівлю.

«Коли ворожий снаряд впав на подвір’я там саме знаходився чоловік. Окрім того, на вулиці Першотравнева, внаслідок влучання артснаряду на присадибну ділянку, пошкоджень зазнав ще один будинок.», - уточнили у прес-службі ООС.