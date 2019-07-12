Війна на Донбасі: Загинув цивільний

Новообраних депутатів України пересадять на свіжі автомобілі 14:04
Зеленський зробив крок до швидшої люстрації високопосадовців 13:35
СЛАВА_ОТМЄНА: У Мережі стала популярною пародія на Вакарчука (ВІДЕО) 12:37
Кабмін зробив Ощадбанк приватним акціонерним товариством 12:02
Стало відомо, в якій області України зосереджена найбільша кількість повій 11:05
Про всяк випадок: Українка приїхала в крим з револьвером 10:01
Аброськін відреагував на прийняття закону про примусову кастрацію 08:50
Українці їздитимуть в молдову як в Туреччину – Зеленський (ВІДЕО) 06:59
Чорновол вирішила сісти у в'язницю замість полонених моряків і Сенцова (ВІДЕО) 06:30
Радник Зеленського запропонував називати Росію «Московією» 13:03
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, обстріляли село Чермалик. На жаль, одна людина загинула.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня, у прес-службі ООС розповіли про втрати на Донбасі. На цей раз серед цивільних. Так, в результаті ворожих обстрілів села Чермалик загинув чоловік.
«11 липня, з 20 до 22 години, збройні формування Російської Федерації обстріляли село Чермалик. Вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Набережне, застосувавши при цьому артилерію калібру 122 мм та міномети 82-го калібру. В результаті вибухового поранення загинув чоловік 1970 року народження», - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює спостережна група української сторони СЦКК. Також зазначається, що в результаті розриву артилерійського снаряду було пошкоджено будинок та господарську будівлю.
«Коли ворожий снаряд впав на подвір’я там саме знаходився чоловік. Окрім того, на вулиці Першотравнева, внаслідок влучання артснаряду на присадибну ділянку, пошкоджень зазнав ще один будинок.», - уточнили у прес-службі ООС.
14:04: Новообраних депутатів України пересадять на свіжі автомобілі
13:35: Зеленський зробив крок до швидшої люстрації високопосадовців
12:37: СЛАВА_ОТМЄНА: У Мережі стала популярною пародія на Вакарчука (ВІДЕО)
12:02: Кабмін зробив Ощадбанк приватним акціонерним товариством
11:05: Стало відомо, в якій області України зосереджена найбільша кількість повій
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.