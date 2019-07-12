СЛАВА_ОТМЄНА: У Мережі стала популярною пародія на Вакарчука (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 12:37

Святослава Вакарчука висміяли у новій відео пародії. Співаку нагадали про його нелегкий шлях до політики.

Новину передає «Преса України».

На YouTube каналі «Мюслі Кличка» з’явилась нова відео пародія на лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. Всього за три дні з момента публікації ролика його передивилися понад сто тисяч глядачів.

«Друзі, 21-го липня давайте скажемо всім старим політикам, і старим, які видають себе за нових # ОХРАНА_ОТМЄНА, поки ми ще «на касі». А то потім «на касі» будуть вони. Якщо ви згодні, що новому-старому політику-неполітики Вакарчуку не місце в політиці, пишіть в коментарях # СЛАВА_ОТМЄНА», - йдеться у дописі до відео.

Зокрема, у ролику образ Вакарчука проспівує «А я не Слава, я Петя, я Вітя. За бабки хоч Рінат».

Інтернет-спільноті сподобалось відео робота.

«Буде як з Кличком! Був боксером, а став посміховиськом», - з’явилось у кометарях.

«Це - шедевр! Вже третій раз слухаю, куди другий лайк ставити?)» - додали представники Мережі.