Кабмін зробив Ощадбанк приватним акціонерним товариством

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 12:02

Український «Ощадбанк» вкотре змінив статус. Тепер це приватне акціонерне товариство.

Новину передає «Преса України».

Кабмін дав добро на те, аби «Ощадбанк» мав статус акціонерного товариства. Так,

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні» внесено зміни до статті 7 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Тепер «Ощадбанк» є приватним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України». Так, банк досі є державним, тобто всі акції належать Україні.

«АТ Ощадбанк є юридичною особою приватного права, створеним відповідно до законодавства. Він є економічно самостійним і повністю незалежним від органів держвлади та органів місцевого самоврядування в рішеннях і діях, пов'язаних з його оперативної деятельностью. Банк здійснює діяльність на комерційній основі, набуває, володіє, користується і розпоряджається майном», - нагадали у Кабміні.