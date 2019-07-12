Українець з синдромом Дауна здобув вищу освіту

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Житель Луцька Богдан Кравчук став першим українцем, який отримав вищу освіту, маючи особливі потреби.
Новину передає «Преса України».
Співробітниця інституту Національної пам'яті Леся Бондарук розповіла про те, що в Україні вперше вищу освіту отримала людина з синдромом Дауна. Мова йде про жителя Луцька Богдана Кравчука. Він тепер має диплом бакалавра історії.
Леся Бондарук зазначила журналістам, що 5 років тому вона та мати Богдана Кравчука боролися за те, аби вінмав право на вищу освіту.
«Своїм завзяттям він довів, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти», - зазначила вона.
Бондарук також зазначила, що він був наполегливим студентом, а вивчення історії йому дуже подобалось.
«Його приклад - це промінь надії для батьків особливих дітей. Тому що тепер вони знають, що якщо вірити в своїх дітей і розвивати їх можливості, то мрії здійснюються», - зауважила Бондарук.
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