Українець з синдромом Дауна здобув вищу освіту

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 11:38

Житель Луцька Богдан Кравчук став першим українцем, який отримав вищу освіту, маючи особливі потреби.

Новину передає «Преса України».

Співробітниця інституту Національної пам'яті Леся Бондарук розповіла про те, що в Україні вперше вищу освіту отримала людина з синдромом Дауна. Мова йде про жителя Луцька Богдана Кравчука. Він тепер має диплом бакалавра історії.

Леся Бондарук зазначила журналістам, що 5 років тому вона та мати Богдана Кравчука боролися за те, аби вінмав право на вищу освіту.

«Своїм завзяттям він довів, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти», - зазначила вона.

Бондарук також зазначила, що він був наполегливим студентом, а вивчення історії йому дуже подобалось.

«Його приклад - це промінь надії для батьків особливих дітей. Тому що тепер вони знають, що якщо вірити в своїх дітей і розвивати їх можливості, то мрії здійснюються», - зауважила Бондарук.