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Українець з синдромом Дауна здобув вищу освіту

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 11:38
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Українець з синдромом Дауна здобув вищу освіту

Житель Луцька Богдан Кравчук став першим українцем, який отримав вищу освіту, маючи особливі потреби.

Новину передає «Преса України».

Співробітниця інституту Національної пам'яті Леся Бондарук розповіла про те, що в Україні вперше вищу освіту отримала людина з синдромом Дауна. Мова йде про жителя Луцька Богдана Кравчука. Він тепер має диплом бакалавра історії.

Леся Бондарук зазначила журналістам, що 5 років тому вона та мати Богдана Кравчука боролися за те, аби вінмав право на вищу освіту.

«Своїм завзяттям він довів, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти», - зазначила вона.

Бондарук також зазначила, що він був наполегливим студентом, а вивчення історії йому дуже подобалось.

«Його приклад - це промінь надії для батьків особливих дітей. Тому що тепер вони знають, що якщо вірити в своїх дітей і розвивати їх можливості, то мрії здійснюються», - зауважила Бондарук.

 

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