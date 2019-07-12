Стало відомо, в якій області України зосереджена найбільша кількість повій

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 11:05

У Департаменті Нацполіції по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми представили цікаву статистику щодо кількості повій в областях країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, у Департаменті Нацполіції по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, розповіли, у яких областях України зосереджено найбільше жінок легкої поведінки.

Так, за січень-травень 2019 року в Одеській області нарахували 138 повій, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП «Заняття проституцією». У Житомирській області було виявлено лише одну особу.

«Всього в Одеській області виявили 292 адміністративних правопорушень», - йдеться у повідомленні.

Слідом за Одеською областю розмістилась Дніпропетровська з 38 повіями. На третьому місці Київ з 37 повіями. До слова, у 2018 році Дніпропетровська область лідирувала за кількістю жриць кохання – 169 осіб.