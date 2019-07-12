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У Департаменті Нацполіції по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми представили цікаву статистику щодо кількості повій в областях країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня, у Департаменті Нацполіції по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, розповіли, у яких областях України зосереджено найбільше жінок легкої поведінки.
Так, за січень-травень 2019 року в Одеській області нарахували 138 повій, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 181-1 КУпАП «Заняття проституцією». У Житомирській області було виявлено лише одну особу.
«Всього в Одеській області виявили 292 адміністративних правопорушень», - йдеться у повідомленні.
Слідом за Одеською областю розмістилась Дніпропетровська з 38 повіями. На третьому місці Київ з 37 повіями. До слова, у 2018 році Дніпропетровська область лідирувала за кількістю жриць кохання – 169 осіб.
12:37: СЛАВА_ОТМЄНА: У Мережі стала популярною пародія на Вакарчука (ВІДЕО)
12:02: Кабмін зробив Ощадбанк приватним акціонерним товариством
11:05: Стало відомо, в якій області України зосереджена найбільша кількість повій
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