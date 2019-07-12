Cardi B показала груди після операції (ВІДЕО) 18+

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26-річна співачка Cardi B, нарешті, показала результат маммопластики. Знаменитість майже повністю оголила груди.
Новину передає «Преса України».
Американська реп-виконавиця Cardi B продемонструвала свої стриптизерські здібності. Як відомо, зірка взяла участь у зйомках фільму «Hustlers». Так, у Мережі з'явилось нове відео до стрічки.
На ньому Cardi B, Дженіфер Лопес та інші знаменитості витанцьовують у нічному клубі. Зокрема, можна побачити збільшені груди 26-річної Cardi B. Як повідомлялось раніше, після народженя дитини знаменитість майже одразу погодилась на декілька б'юті-операцій. А саме зі збільшення грудей та відкачки жиру з сідниць, тобто ліпосакції.
«Матінко рідна, що це за півкулі на Cardi B? Її соски наче суцільні діаманти. Це все може звести з розуму», - прокоментували у Мережі.
«Божевілля якесь!» - додали у коментарях.
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