Cardi B показала груди після операції (ВІДЕО) 18+

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 10:34

26-річна співачка Cardi B, нарешті, показала результат маммопластики. Знаменитість майже повністю оголила груди.

Новину передає «Преса України».

Американська реп-виконавиця Cardi B продемонструвала свої стриптизерські здібності. Як відомо, зірка взяла участь у зйомках фільму «Hustlers». Так, у Мережі з'явилось нове відео до стрічки.

На ньому Cardi B, Дженіфер Лопес та інші знаменитості витанцьовують у нічному клубі. Зокрема, можна побачити збільшені груди 26-річної Cardi B. Як повідомлялось раніше, після народженя дитини знаменитість майже одразу погодилась на декілька б'юті-операцій. А саме зі збільшення грудей та відкачки жиру з сідниць, тобто ліпосакції.

«Матінко рідна, що це за півкулі на Cardi B? Її соски наче суцільні діаманти. Це все може звести з розуму», - прокоментували у Мережі.

«Божевілля якесь!» - додали у коментарях.