Про всяк випадок: Українка приїхала в крим з револьвером

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 10:01

Кримські окупанти заявили, що на півострів намагалась потрапити громадянка України. З собою жінка прихопила німецький револьвер.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, на територію анексованого півострова Крим прибула озброєна українка. Жінка перетнула пункт пропуску «Джанко» на Lexus, у якому прикордонники знайшли револьвер з патронами до нього, а також використані гільзи.

Відповідну інформацію надали у прес-службі прикордонного управління ФСБ РФ по Криму.

«В ході здійснення огляду транспортного засобу марки Lexus, який прибув на в'їзних в РФ напрямок під керуванням громадянки України 1987 року народження, виявили револьвер німецького виробництва, а також чотири набої до нього та п'ять використаних гільз. У бесіді з прикордонниками жінка повідомила, що дана зброя є травматичною, і вона возить її з собо про всяк випадок», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що револьвер, патрони та гільзи були відправлені на експертизу.