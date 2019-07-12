Про всяк випадок: Українка приїхала в крим з револьвером

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Кримські окупанти заявили, що на півострів намагалась потрапити громадянка України. З собою жінка прихопила німецький револьвер.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, на територію анексованого півострова Крим прибула озброєна українка. Жінка перетнула пункт пропуску «Джанко» на Lexus, у якому прикордонники знайшли револьвер з патронами до нього, а також використані гільзи.
Відповідну інформацію надали у прес-службі прикордонного управління ФСБ РФ по Криму.
«В ході здійснення огляду транспортного засобу марки Lexus, який прибув на в'їзних в РФ напрямок під керуванням громадянки України 1987 року народження, виявили револьвер німецького виробництва, а також чотири набої до нього та п'ять використаних гільз. У бесіді з прикордонниками жінка повідомила, що дана зброя є травматичною, і вона возить її з собо про всяк випадок», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що револьвер, патрони та гільзи були відправлені на експертизу.
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