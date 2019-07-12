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Тейлор Свіфт обскакала клан Кардашян. Так, вона була названа найвисокооплачуванішою зіркою у світі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 липня, стало відомо, що статус найбільш високооплачуваної зірки світу тримає Тейлор Свіфт. Знаменитість заробила колосальні 185 мільйонів доларів, розмістивши за собою Кайлі Дженнер та Каньє Уеста, які заробили трохи менше.
Завершили п'ятірку Кріштіано Роналду та Неймар. Так, щорічний список Forbes Celebrity 100 також побачив футбольних зірок Ліонель Мессі, співака Еда Шерана, гурт The Eagles.
До слова, Каньє Уест повернувся до списку Форбс після чотирирічної відсутності. Його дружина, Кім Кардашян, посіла 26 місце у списку.
09:20: Forbes назвав найбільш високооплачувану зірку у світі
08:50: Аброськін відреагував на прийняття закону про примусову кастрацію
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06:30: Чорновол вирішила сісти у в'язницю замість полонених моряків і Сенцова (ВІДЕО)
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