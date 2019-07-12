Аброськін відреагував на прийняття закону про примусову кастрацію

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В'ячеслав Аброськін наголосив, що законопроект, який передбачає кастрацію педофілів, був прийнятий за основу. Він пояснив, що це означає.
Новину передає «Преса України».
Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін прокоментував прийнятий за основу законопроект №6607, у якому йдеться про покарання педофілів у виді примусової хімічної кастрації.
«Іноді політика дійсно заважає вчасно приймати необхідні детально розроблені закони, які відповідають й Конституції, й синхронізуються з діючим законодавством, й які в подальшому повинні бути розглянути та можуть бути підтримані президентом, щоб вже після підпису могли почати працювати. Законопроект #6607 сьогодні Верховною Радою Україною був прийнятий не в цілому, а за основу. Це означає, що тепер він повинен пройти вже розгляд ВР нового скликання й нам потрібно ще йти далі», - наголосив він.
Аброськін також наголосив, що він та команда однодумців очікували, що найближчим часом положення законопроекту запрацюють.
«Заради безпеки наших дітей, але... Колись ще за часів моєї строкової служби в морській піхоті мене навчали - ніколи не думати про відступ, треба рухатися завжди вперед. Тому рухаємося далі. Дякую всім за підтримку! Бережіть своїх дітей», - підсумував він.
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