Путін і Зеленський провели телефонну розмову

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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Володимиром Путіним. Стало відомо, про що говорили сторони.
Новину передає «Преса України».
Лідери України та РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін вперше поспілкувались по телефону. За попередніми даними, ініціатором діалогу стала українська сторона. Відомо, що сторони підняли питання ситуації на Донбасі та утримання політв'язнів.
Про це розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, лідери домовились продовжити роботу з повернення утримуваних осіб на рівні експертів. Крім того президенти обговорили можливість продовження контактів в нормандському форматі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися у Мінську у компанії лідерів США та Франції. В свою чергу кремлівський лідер висловив готовність йти на переговори, однак після того, як в Україні пройдуть дострокові парламентські вибори. Нагадаємо, вони заплановані на 21 липня.
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