Вакарчук вперше показав дружину

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 07:35

Напередодні виборів політики із сумнівною орієнтацією намагаються запевнити, що вони за традиційні сім'ї. Виключенням не став Святослав Вакарчук.

Новину передає «Преса України».

Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук вперше представив широкій громадськості фото своєї дружини і дочки. Їх він оприлюднив на офіційній сторінці у соцмережі.

«Якби не моя сім'я, я не став би тим, ким є зараз. Спасибі, мої рідні!» - підписав знімки Вакарчук.

Так, мова йде про іміджмейкера гурту «Океан Ельзи» Лялю Фонарьову. За даними ЗМІ, Вакарчук перебув з коханою у цивільному шлюбі 15 років. У 2015 році пара одружилася. Варто зазначити, що це другий шлюб Фонарьової. Раніше вона була заміжня за Володимиром Тарасюком, власником мережі перукарських салонів. У 1993 році від нього вона народила доньку.

«Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або для піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», - зауважував Вакарчук.