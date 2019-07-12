Українці їздитимуть в молдову як в Туреччину – Зеленський (ВІДЕО) 06:59
Чорновол вирішила сісти у в'язницю замість полонених моряків і Сенцова (ВІДЕО) 06:30
Радник Зеленського запропонував називати Росію «Московією» 13:03
Вигнання біса: Українці знову не зраділи появі Порошенка серед простих смертних (ВІДЕО) 10:15
Яніна Соколова поборола рак та закликала депутатів легалізувати медичний канабіс (ВІДЕО) 09:36
Парубій зі своїми законами отримає юридичну оцінку своєї дурості – письменник 09:21
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Володимир Зеленський анонсував, що громадяни України та Молдови зможуть подорожувати за внутрішнім паспортом.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду. Після тривалого діалогу український лідер зробив важливу заяву. За його словами сторони зацікавлені в тому аби громадяни обох країн подорожували за внутрішнім паспортом.
«Не бачу проблем, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками», - зазначив Зеленський.
За його словами, сторони також підняли питання освітніх потреб української громади в Молдові.
«Ще одне з питань - забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові. На мою думку, важливо зберігати диференційований підхід до українських шкіл і навчання української мови в Молдові», - підсумував він.
До слова, наразі українці мають змогу подорожувати за внутрішнім паспортом до Туреччини.
К слову, сейчас украинцы могут путешествовать по внутреннему паспорту в Турцию.
06:59: Українці їздитимуть в молдову як в Туреччину – Зеленський (ВІДЕО)
06:30: Чорновол вирішила сісти у в'язницю замість полонених моряків і Сенцова (ВІДЕО)
13:03: Радник Зеленського запропонував називати Росію «Московією»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.