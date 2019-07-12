Українці їздитимуть в молдову як в Туреччину – Зеленський (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 липня 2019, 06:59

Володимир Зеленський анонсував, що громадяни України та Молдови зможуть подорожувати за внутрішнім паспортом.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду. Після тривалого діалогу український лідер зробив важливу заяву. За його словами сторони зацікавлені в тому аби громадяни обох країн подорожували за внутрішнім паспортом.

«Не бачу проблем, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками», - зазначив Зеленський.

За його словами, сторони також підняли питання освітніх потреб української громади в Молдові.

«Ще одне з питань - забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові. На мою думку, важливо зберігати диференційований підхід до українських шкіл і навчання української мови в Молдові», - підсумував він.

До слова, наразі українці мають змогу подорожувати за внутрішнім паспортом до Туреччини.

К слову, сейчас украинцы могут путешествовать по внутреннему паспорту в Турцию.