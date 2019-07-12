Чорновол вирішила сісти у в'язницю замість полонених моряків і Сенцова (ВІДЕО)

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Предстаниця ПЄС Тетяна Чорновол погодилась на те, щоб її обміняли на полонених у Росії моряків та Олега Сенцова. Відповідна заява прозвучала до Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 11 липня, представниця партії Петра Порошенка «ЄС» Тетяна Чорновол зробила гучну заяву. Вона запропонувала президенту Володимиру Зеленському обміняти її на військовополонених українських моряків і режисера Олега Сенцова.
Відповідна заява прозвучала в ефірі одного з українських телеканалів. Варто зазначити, що такими словами Чорновол відреагувала на пропозицію обміняти експолітиків України на військовополонених.
«Якщо ти говориш, що треба обміняти бранців - міняй! Я готова. Я думаю, що за мене багато дадуть. Полонених моряків, Сенцова, він уже досить відсидів і я готова зайняти його місце. Роби це. Проти мене навіть фейкова справа в «Рашке» є», - заявила вона.
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