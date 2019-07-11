Батько Аліни Гросу йде в депутати

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Аліна Гросу повідомила, що її батько Михайло збирається йти у депутати. Співачка також супроводжуватиме його на зустрічі з виборцями.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, батько української співачки Аліни Гросу, яка будує кар'єру у Росії, збирається зайняти крісло у ВРУ. Мова йде про ексдепутата Чернівецької міськради і бізнесмена Михайла Гросу. Так, він балотується як безпартійний самовисуванець.
Відповідну інформацію надала його дочка, розмістивши у соцмережі фото запрошень на зустріч з кандидатом. 24-річна співачка також збирається виступити на заході в якості спецгості.
«Кожен чиновник, який ображає потребує пенсіонера, інваліда або дитини, повинен сидіти у в'язниці» - так звучить гасло передвиборної кампанії Михайла Гросу.
До слова, кандидат в депутати зареєструвався в ЦВК 22 червня. Уже 23 червня він відправився на весілля дочки в Італію.
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