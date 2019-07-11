Батько Аліни Гросу йде в депутати

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 14:00

Аліна Гросу повідомила, що її батько Михайло збирається йти у депутати. Співачка також супроводжуватиме його на зустрічі з виборцями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, батько української співачки Аліни Гросу, яка будує кар'єру у Росії, збирається зайняти крісло у ВРУ. Мова йде про ексдепутата Чернівецької міськради і бізнесмена Михайла Гросу. Так, він балотується як безпартійний самовисуванець.

Відповідну інформацію надала його дочка, розмістивши у соцмережі фото запрошень на зустріч з кандидатом. 24-річна співачка також збирається виступити на заході в якості спецгості.

«Кожен чиновник, який ображає потребує пенсіонера, інваліда або дитини, повинен сидіти у в'язниці» - так звучить гасло передвиборної кампанії Михайла Гросу.

До слова, кандидат в депутати зареєструвався в ЦВК 22 червня. Уже 23 червня він відправився на весілля дочки в Італію.