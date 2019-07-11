У Криму висадились майже 2,5 тисячі десантників РФ

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 13:36

За даними росЗМІ, на анексованому українському півострові висадились понад дві тисячі російських десантників. Стало відомо, з чим пов'язаний такий хід подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що в анексованому Криму висадилися 2,4 тис. десантників. Про це повідомили російські ЗМІ. Так, вони взяли участь у навчаннях на полігоні Чауда біля Феодосією.

«Тут відбувся завершальний етап масштабних льотно-тактичних навчань Військово-транспортної авіації (ВТА) і Повітряно-десантних військ (ВДВ)», - відзначили журналісти.

Також відомо, що у навчаннях було задіяно 40 літаків ВТА з Твері, Оренбурга, Пскова. Командувач ВТА генерал-лейтенант Володимир Бенедикт прокоментував подію.

«Особливість цих навчань полягає в тому, що ми вперше застосували десантування на мінімальному бічному параметрі, коли між літаками двох паралельних бойових порядків було всього лише три кілометри. Цей тактичний прийом був застосований успішно. Завдяки йому ми досягаємо скорочення часу перебування бійців в зоні можливого ураження і скорочуємо час парашутного десантування», - зазначив він.