Укрпошта пригрозила припиненням доставки пенсій

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Гендиректор Укрпошти попередив, що у разі не підняття тарифів за послугу доставки пенсій компанія припинить надавати таку послугу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, генеральний директор компанії Укрпошта Ігор Смілянський залишив на своїй сторінці у соцмережі важливе повідомлення. За його словами, компанія готова припинити надавати послугу доставки пенсії українцям. А саме з 1 січня.
«З 1 січня 2020 року Укрпошта буде доставляти пенсії, тільки якщо уряд і Пенсійний фонд України призначать економічно обгрунтований або ринковий тариф на цю послугу», - написав він.
Підсумовуючи він зазначив, що у Укрпошти є вибірі – процвітати або зникнути.
«Ми б хотіли уникнути ультиматумів в кінці року, тому озвучуємо проблему завчасно, щоб Кабмін мав час на затвердження тарифу або щоб всі сторони встигли підготуватися до відкритого тендеру», - підсумував він.
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