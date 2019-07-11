Укрпошта пригрозила припиненням доставки пенсій

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 12:33

Гендиректор Укрпошти попередив, що у разі не підняття тарифів за послугу доставки пенсій компанія припинить надавати таку послугу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, генеральний директор компанії Укрпошта Ігор Смілянський залишив на своїй сторінці у соцмережі важливе повідомлення. За його словами, компанія готова припинити надавати послугу доставки пенсії українцям. А саме з 1 січня.

«З 1 січня 2020 року Укрпошта буде доставляти пенсії, тільки якщо уряд і Пенсійний фонд України призначать економічно обгрунтований або ринковий тариф на цю послугу», - написав він.

Підсумовуючи він зазначив, що у Укрпошти є вибірі – процвітати або зникнути.

«Ми б хотіли уникнути ультиматумів в кінці року, тому озвучуємо проблему завчасно, щоб Кабмін мав час на затвердження тарифу або щоб всі сторони встигли підготуватися до відкритого тендеру», - підсумував він.